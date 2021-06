Inter in nazionale: oggi de Vrij e (forse) Lukaku. No a Lazaro

La settimana che comincia vede verdetti in arrivo per i giocatori dell’Inter in nazionale. De Vrij è già sicuro del primo posto, Lukaku quasi e per questo il Belgio potrebbe farlo riposare. Non ci sarà invece Lazaro, out da Ucraina-Austria per infortunio: da questa partita esce la rivale dell’Italia agli ottavi.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI LUNEDÌ 21 GIUGNO 2021

STEFAN DE VRIJ – Macedonia del Nord-Olanda (Europei – 3ª giornata Gruppo C) ore 18 ad Amsterdam, Olanda

ROMELU LUKAKU – Finlandia-Belgio (Europei – 3ª giornata Gruppo B) ore 21 a San Pietroburgo, Russia

MATIAS VECINO – Uruguay-Cile (Copa América – 3ª giornata Gruppo B) ore 23 a Cuiabà, Brasile