Inter in nazionale: oggi amichevole per Onana e di mattina

Anche oggi un solo giocatore dell’Inter in nazionale, come avvenuto ieri per Skriniar (vedi articolo). Si tratta di Onana, in amichevole di mattina col Camerun. Da ricordare che Correa ha lasciato il gruppo dell’Argentina ai Mondiali per infortunio (vedi articolo).

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022

ANDRÉ ONANA – Camerun-Panama (amichevole) ore 11 ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

