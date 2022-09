Inter in nazionale: non solo Ungheria-Italia, ben sette in campo oggi!

Dopo l’infortunio di Brozovic (vedi articolo) c’è inevitabilmente preoccupazione maggiore in casa Inter per chi è con le nazionali. Oggi sono ben sette i giocatori da controllare, di cui quattro con l’Italia che in Ungheria è costretta a vincere per andare alle Finals di UEFA Nations League.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2022

FRANCESCO ACERBI, NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO – Ungheria-Italia (UEFA Nations League – 6ª giornata Gruppo 3 Lega A) ore 20.45 a Budapest, Ungheria

RAOUL BELLANOVA – Italia-Giappone Under-21 (amichevole) ore 15.30 a Castel di Sangro, Italia

EDIN DZEKO – Romania-Bosnia (UEFA Nations League – 6ª giornata Gruppo 3 Lega B) ore 20.45 a Bucarest, Romania

ROBIN GOSENS – Inghilterra-Germania (UEFA Nations League – 6ª giornata Gruppo 3 Lega A) ore 20.45 a Londra, Inghilterra