Inter in nazionale: non solo l’Italia, a seguire pure prima notte sudamericana

Comincia stasera con Italia-Macedonia del Nord (vedi articolo) la serie di impegni per i giocatori dell’Inter in nazionale. Non sarà l’unico e, a seguire, c’è la prima notte sudamericana (di tre). Qui tutto il riepilogo.



INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI GIOVEDÌ 24 MARZO 2022

NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI – Italia-Macedonia (Qualificazioni Mondiali 2022 – semifinali play-off) ore 20.45 a Palermo, Italia.

HAKAN CALHANOGLU – Portogallo-Turchia (Qualificazioni Mondiali 2022 – semifinali play-off) ore 20.45 a Porto, Portogallo.

ALEXIS SANCHEZ, ARTURO VIDAL – Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali 2022 – 17ª giornata CONMEBOL) ore 24.30 a Rio de Janeiro, Brasile.