Inter in nazionale: Italia in Irlanda del Nord per i Mondiali, con Barella

Serata chiave per l’Italia: contro l’Irlanda del Nord serve vincere (o non fare peggio della Svizzera non vincendo) e far sì che gli elvetici non abbiano uno scarto di gol superiore di due rispetto agli Azzurri. Mancini recupera Barella, che dopo il ritorno di Bastoni all’Inter è l’unico in campo oggi.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 2021

NICOLÒ BARELLA – Irlanda del Nord-Italia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 10ª giornata Gruppo C) ore 20.45 a Belfast, Irlanda del Nord