Inter in nazionale: in Europa ne restano solo due, poi i sudamericani

Ultimo giorno – finalmente – legato alle nazionali per il 2021. Dopo il terribile 0-0 dell’Italia in Irlanda del Nord (vedi articolo) ci sono ancora ben sette giocatori dell’Inter che possono scendere in campo, di cui due in Europa e gli altri in Sud America (Sanchez e Vidal all’1.15).

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021

HAKAN CALHANOGLU – Montenegro-Turchia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 10ª giornata Gruppo G) ore 20.45 a Podgorica, Montenegro

DENZEL DUMFRIES – Olanda-Norvegia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 10ª giornata Gruppo G) ore 20.45 a Rotterdam, Olanda

MATIAS VECINO – Bolivia-Uruguay (Qualificazioni Mondiali 2022 – 14ª giornata CONMEBOL) ore 21 a La Paz, Bolivia

JOAQUIN CORREA, LAUTARO MARTINEZ – Argentina-Brasile (Qualificazioni Mondiali 2022 – 14ª giornata CONMEBOL) ore 24.30 a San Juan, Argentina