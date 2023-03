Inter in nazionale: Calhanoglu in anticipo, ma occhio a Brozovic

L’attenzione principale nel sabato delle nazionali per l’Inter è su Brozovic, dopo le brutte prestazioni quando non ha vestito la maglia della Croazia. Ad aprire il giorno è Calhanoglu, primo in campo dopo la tripletta di Lukaku ieri in Svezia-Belgio (vedi articolo). Qui il programma completo per tutta la sosta.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 25 MARZO 2023

MARCELO BROZOVIC – Croazia-Galles (Qualificazioni Europei – 1ª giornata Gruppo D) sabato 25 marzo ore 20.45 a Spalato, Croazia

HAKAN CALHANOGLU – Armenia-Turchia (Qualificazioni Europei – 1ª giornata Gruppo D) sabato 25 marzo ore 18 a Yerevan, Armenia; Turchia-Croazia (Qualificazioni Europei) martedì 28 marzo ore 20.45 a Bursa, Turchia