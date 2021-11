Inter in nazionale: Brozovic e Perisic si giocano i Mondiali, Skriniar no

Domenica senza l’Inter per la sosta, ma ci sono lo stesso tre nerazzurri in nazionale. Di pomeriggio, in contemporanea, Brozovic e Perisic hanno una sorta di spareggio per andare ai Mondiali, mentre è ininfluente l’impegno per Skriniar con la Slovacchia già eliminata.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021

MARCELO BROZOVIC, IVAN PERISIC – Croazia-Russia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 10ª giornata Gruppo H) ore 15 a Spalato, Croazia

MILAN SKRINIAR – Malta-Slovacchia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 10ª giornata Gruppo H) ore 15 a Ta’ Qali, Malta