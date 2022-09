Inter in nazionale: altri 3 (+2) oltre a Italia-Inghilterra, Onana subito!

Sono ben nove i giocatori dell’Inter impegnati oggi in nazionale. Di questi quattro fanno parte del gruppo azzurro in Italia-Inghilterra, mentre Correa e Lautaro Martinez giocheranno quando in Italia sarà già sabato: alle 2 di stanotte l’amichevole Argentina-Honduras a Miami. È appena iniziata Uzbekistan-Camerun, con Onana titolare.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022

FRANCESCO ACERBI, NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO – Italia-Inghilterra (UEFA Nations League – 5ª giornata Gruppo 3 Lega A) ore 20.45 a Milano, Italia

EDIN DZEKO – Bosnia-Montenegro (UEFA Nations League – 5ª giornata Gruppo 3 Lega B) ore 20.45 a Zenica, Bosnia

ROBIN GOSENS – Germania-Ungheria (UEFA Nations League – 5ª giornata Gruppo 3 Lega A) ore 20.45 a Lipsia, Germania

ANDRÉ ONANA – Uzbekistan-Camerun (amichevole) ore 8.00 a Goyang, Corea del Sud