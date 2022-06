Inter in nazionale: a giugno cinque su undici in gol, Brozovic fa 360/360

La stagione 2021-2022 è ufficialmente finita anche per gli undici giocatori dell’Inter chiamati in nazionale per le partite di giugno. Quasi la metà, cinque, sono anche andati in gol (due a testa per Calhanoglu, Dumfries e Dzeko), mentre Brozovic è l’unico ad aver giocato ogni singolo minuto. Ecco il resoconto, per l’Inter appuntamento col raduno fra tre settimane.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI A GIUGNO 2022

NICOLÒ BARELLA – Italia-Argentina 0-3 (Finalissima UEFA-CONMEBOL – mercoledì 1 giugno a Londra, Inghilterra) 90 minuti; Italia-Germania 1-1 (UEFA Nations League – sabato 4 giugno a Bologna, Italia) 0 minuti; Italia-Ungheria 2-1 (UEFA Nations League – martedì 7 giugno a Cesena, Italia) 83 minuti; Inghilterra-Italia 0-0 (UEFA Nations League – sabato 11 giugno a Wolverhampton, Inghilterra) 0 minuti; Germania-Italia 5-2 (UEFA Nations League – martedì 14 giugno a Monchengladbach, Germania) 90 minuti. Totale: 263 minuti a seguito di 3 presenze

ALESSANDRO BASTONI – Italia-Argentina 0-3 (Finalissima UEFA-CONMEBOL – mercoledì 1 giugno a Londra, Inghilterra) 13 minuti; Italia-Germania 1-1 (UEFA Nations League – sabato 4 giugno a Bologna, Italia) 90 minuti; Italia-Ungheria 2-1 (UEFA Nations League – martedì 7 giugno a Cesena, Italia) 90 minuti; Inghilterra-Italia 0-0 (UEFA Nations League – sabato 11 giugno a Wolverhampton, Inghilterra) 0 minuti; Germania-Italia 5-2 (UEFA Nations League – martedì 14 giugno a Monchengladbach, Germania) 90 minuti e 1 gol. Totale: 283 minuti e 1 gol a seguito di 4 presenze

MARCELO BROZOVIC – Croazia-Austria 0-3 (UEFA Nations League – venerdì 3 giugno a Osijek, Croazia) 90 minuti; Croazia-Francia 1-1 (UEFA Nations League – lunedì 6 giugno a Spalato, Croazia) 90 minuti; Danimarca-Croazia 0-1 (UEFA Nations League – venerdì 10 giugno a Copenaghen, Danimarca) 90 minuti; Francia-Croazia 1-1 (UEFA Nations League – lunedì 13 giugno a Saint-Denis, Francia) 90 minuti. Totale: 360 minuti a seguito di 4 presenze



HAKAN CALHANOGLU – Turchia-Isole Faer Oer 4-0 (UEFA Nations League – sabato 4 giugno a Istanbul, Turchia) 90 minuti; Lituania-Turchia 0-6 (UEFA Nations League – martedì 7 giugno a Vilnius, Lituania) 45 minuti; Lussemburgo-Turchia 0-2 (UEFA Nations League – sabato 11 giugno a Lussemburgo) 68 minuti e 1 gol; Turchia-Lituania 2-0 (UEFA Nations League – martedì 14 giugno a Izmir, Turchia) 84 minuti e 1 gol. Totale: 287 minuti e 2 gol a seguito di 4 presenze



JOAQUIN CORREA – Italia-Argentina 0-3 (Finalissima UEFA-CONMEBOL – mercoledì 1 giugno a Londra, Inghilterra) 0 minuti; Argentina-Estonia 5-0 (amichevole – domenica 5 giugno a Pamplona, Spagna) 62 minuti. Totale: 62 minuti a seguito di 1 presenza



STEFAN DE VRIJ – Belgio-Olanda 1-4 (UEFA Nations League – venerdì 3 giugno a Bruxelles, Belgio) 0 minuti; Galles-Olanda 1-2 (UEFA Nations League – mercoledì 8 giugno a Cardiff, Galles) 90 minuti; Olanda-Polonia 2-2 (UEFA Nations League – sabato 11 giugno a Rotterdam, Olanda) 90 minuti; Olanda-Galles 3-2 (UEFA Nations League – martedì 14 giugno a Rotterdam, Olanda) 45 minuti. Totale: 225 minuti a seguito di 3 presenze

FEDERICO DIMARCO – Italia-Germania 0-3 (UEFA Nations League – sabato 4 giugno a Bologna, Italia) 10 minuti; Italia-Ungheria 2-1 (UEFA Nations League – martedì 7 giugno a Cesena, Italia) 15 minuti; Inghilterra-Italia 0-0 (UEFA Nations League – sabato 11 giugno a Wolverhampton, Inghilterra) 87 minuti; Germania-Italia 5-2 (UEFA Nations League – martedì 14 giugno a Monchengladbach, Germania) 25 minuti. Totale: 137 minuti a seguito di 4 presenze

DENZEL DUMFRIES – Belgio-Olanda 1-4 (UEFA Nations League – venerdì 3 giugno a Bruxelles, Belgio) 90 minuti e 1 gol; Galles-Olanda 1-2 (UEFA Nations League – mercoledì 8 giugno a Cardiff, Galles) 0 minuti; Olanda-Polonia 2-2 (UEFA Nations League – sabato 11 giugno a Rotterdam, Olanda) 90 minuti e 1 gol; Olanda-Galles 3-2 (UEFA Nations League – martedì 14 giugno a Rotterdam, Olanda) 45 minuti. Totale: 225 minuti e 2 gol a seguito di 3 presenze

EDIN DZEKO – Finlandia-Bosnia 1-1 (UEFA Nations League – sabato 4 giugno a Helsinki, Finlandia) 90 minuti; Bosnia-Romania 1-0 (UEFA Nations League – martedì 7 giugno a Zenica, Bosnia) 45 minuti; Montenegro-Bosnia 1-1 (UEFA Nations League – sabato 11 giugno a Podgorica, Montenegro) 78 minuti; Bosnia-Finlandia 3-2 (UEFA Nations League – martedì 14 giugno a Zenica, Bosnia) 90 minuti e 2 gol. Totale: 303 minuti e 2 gol a seguito di 4 presenze



LAUTARO MARTINEZ – Italia-Argentina 0-3 (Finalissima UEFA-CONMEBOL – mercoledì 1 giugno a Londra, Inghilterra) 85 minuti e 1 gol; Argentina-Estonia 5-0 (amichevole – domenica 5 giugno a Pamplona, Spagna) 0 minuti. Totale: 85 minuti e 1 gol a seguito di 1 presenza



MILAN SKRINIAR – Bielorussia-Slovacchia 0-1 (UEFA Nations League – venerdì 3 giugno a Novi Sad, Serbia) 90 minuti; Slovacchia-Kazakistan 0-1 (UEFA Nations League – lunedì 6 giugno a Trnava, Slovacchia) 43 minuti. Totale: 133 minuti a seguito di 2 presenze



Dei giocatori dell’Inter convocati Skriniar ha lasciato il gruppo per un infortunio, saltando le ultime due partite.