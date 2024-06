Inter in Copa América: stanotte si inizia! Le partite dei 4 convocati

Non solo i tredici giocatori convocati agli Europei (quattordici con Zielinski): l’Inter ne porta anche quattro in Copa América, fra cui il rientrante dal prestito Carboni. E stanotte, nella partita inaugurale, si affrontano in tre.

POKER D’ASSI – La Copa América scatta stanotte alle 2 ad Atlanta, con la partita inaugurale Argentina-Canada. La Seleccion è non solo campione in carica, ma anche reduce dalla vittoria ai Mondiali. In entrambi i trofei era presente Lautaro Martinez, che dall’Inter trova anche Valentin Carboni di ritorno dal prestito al Monza. Ma ci sono pure Tajon Buchanan, col Canada, e Alexis Sanchez (in scadenza di contratto al 30 giugno) col Cile.

Inter in Copa América: tutte le partite dei giocatori convocati

TAJON BUCHANAN (CANADA) – Argentina-Canada (1ª giornata Gruppo A) venerdì 21 giugno ore 2 ad Atlanta; Perù-Canada (2ª giornata Gruppo A) martedì 25 giugno ore 24 a Kansas City, Kansas; Canada-Cile (3ª giornata Gruppo A) domenica 30 giugno ore 2 a Orlando.

VALENTIN CARBONI, LAUTARO MARTINEZ (ARGENTINA) – Argentina-Canada (1ª giornata Gruppo A) venerdì 21 giugno ore 2 ad Atlanta; Cile-Argentina (2ª giornata Gruppo A) mercoledì 26 giugno ore 3 a East Rutherford; Argentina-Perù (3ª giornata Gruppo A) domenica 30 giugno ore 2 a Miami Gardens.

ALEXIS SANCHEZ (CILE) – Perù-Cile (1ª giornata Gruppo A) sabato 22 giugno ore 2 ad Arlington; Cile-Argentina (2ª giornata Gruppo A) mercoledì 26 giugno ore 3 a East Rutherford; Canada-Cile (3ª giornata Gruppo A) domenica 30 giugno ore 2 a Orlando.

Per i giocatori dell’Inter fase a eliminazione diretta di Copa América dal 5 luglio.