Inghilterra, sfuma la qualificazione anticipata: solo 0-0 con la Scozia

L’Inghilterra non riesce a sconfiggere la Scozia, e manca la qualificazione anticipata agli ottavi di Euro2020. Solo 0-0 nel derby albionico.

RETI INVIOLATE – L’Inghilterra non riesce a bissare il successo contro la Croazia, e si fa fermare dalla Scozia nel derby d’Albione. Gli uomini di Gareth Southgate raggiungono così la Repubblica Ceca in testa al gruppo D, a quota 4 punti. Nella gara di stasera succede tutto nel primo tempo. John Stones coglie un palo nei primi minuti, e la Scozia va vicino al gol pochi minuti dopo. Poi la partita scorre via con un possesso molto sterile da entrambe le parti. Nel secondo tempo il ct inglese prova a cambiare le carte togliendo Phil Foden e Harry Kane, ma la scossa non arriva. Nel gruppo C il discorso qualificazione agli ottavi di Euro2020 sarà così rinviato all’ultima giornata.