Inghilterra prima nel girone: Sterling stende la Repubblica Ceca

Inghilterra e Repubblica Ceca avanzano agli ottavi degli Europei, ma con gli inglesi primi. A Wembley decide un gol di Sterling: finisce 0-1.

VITTORIA – L’Inghilterra batte 0-1 la Repubblica Ceca ed è agli ottavi degli Europei da prima del Gruppo D. Subito protagonista Raheem Sterling, l’unico dei Three Lions a segno nel torneo, con un tocco sotto che si stampa sul palo. Al 12′ però si rifà, di testa su cross magnifico di Jack Grealish. È il gol decisivo della partita, perché il risultato non cambia più. Tomas Soucek, prima dell’intervallo, va vicinissimo al pareggio con un destro a lato. Nella ripresa invece tiri in porta non ce ne sono più, se si esclude un gol annullato a Jordan Henderson. La Repubblica Ceca però, chiudendo a quattro punti, è agli ottavi fra le migliori terze.