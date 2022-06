Inghilterra-Italia under 19, le formazioni ufficiali: 2 su 3 dell’Inter in campo

Alle 17 è in programma Inghilterra-Italia under 19, semifinale degli Europei di categoria. Annunciata la formazione titolare degli azzurrini. In campo due dell’Inter, l’altro in panchina

SEMIFINALE − Dopo aver superato il proprio girone con sei punti, battendo Romania e Slovacchia e perdendo contro la Francia, l’Italia di Carmine Nunziata sfiderà l’Inghilterra under 19 in semifinale. Match in programma alle 17.00 a Senec. In campo due giocatori dell’Inter Primavera: Cesare Casadei e Giovanni Fabbian. In panchina, invece, Alessandro Fontanarosa. Di seguito le formazioni ufficiali di Inghilterra-Italia.

INGHILTERRA-ITALIA UNDER 19: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inghilterra (4-2-3-1): Cox; Norton-Cuffy, Edwards, Quansah, Doyle; Iroegbunam, Chukwuemeka; Devine, Ramsey, Vale; Scarlett. A disposizione: Sharman-Lowe, Oyegoke, Scott, Chambers, Humphreys, Iling-Junior, Bynoe-Gittens, Delap, Jebbison. CT: I. Foster

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Turicchia, Ghilardi, Coppola, Giovane; FABBIAN, Faticanti, CASADEI; Miretti; Nasti, Ambrosino. A disposizione: Zacchi, Stivanello, Terracciano, FONTANAROSA, Mulazzi, Baldanzi, Fazzini, Degli Innocenti, Volpato. CT: C. Nunziata