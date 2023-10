Inghilterra-Italia, Spalletti non fa a meno dell’Inter: le scelte – CdS

Spalletti non rinuncia agli azzurri dell’Inter anche per Inghilterra-Italia. Il Corriere dello Sport spiega quali saranno i nerazzurri titolari per la sfida europea.

PROBABILI SCELTE – Anche per Inghilterra-Italia, in scena questa sera allo stadio di Wembley, Luciano Spalletti molto probabilmente si affiderà alle risorse azzurre dell’Inter. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, saranno tre i nerazzurri di Simone Inzaghi a partire dal 1′ nell’ottava giornata di qualificazione europea. Nella probabile formazione di Inghilterra-Italia si legge il nome di Francesco Acerbi in difesa. Mentre in mezzo al campo quelli di Nicolò Barella e Davide Frattesi, titolari insieme a dispetto di quanto solitamente accade nell’Inter. Di seguito tutta la probabile formazione di Spalletti.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Frattesi, Cristante; Barella; Berardi, Scamacca, El Shaarawy.