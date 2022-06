Inghilterra-Italia, novità Dimarco! Per Bastoni e Barella una sensazione

Inghilterra-Italia manca sempre meno. Questa sera a Wolverhampton, gli azzurri giocheranno per la terza sfida di Nations League. Novità Dimarco a sinistra, va verso una maglia dal 1′

ULTIME − Manca sempre meno a Inghilterra-Italia di Nations League. Gli azzurri sono a caccia del terzo risultato utile consecutivo e della conferma del primato in classifica. Dopo il pareggio con la Germania a Bologna e il successo contro l’Ungheria a Cesena, trasferta ostica per la Nazionale. A Wolverhampton, ci sarà una sorta di rivincita della finalissima di Wembley di 11 mesi fa. Mancini farà ancora tanti cambi per sperimentare e analizzare l’Italia della ripartenza. Novità a sinistra con l’esordio assoluto dal primo minuto per Federico Dimarco dell’Inter. Gli altri due nerazzurri, invece, Bastoni e Barella dovrebbero riposare e sedersi quantomeno in panchina. Come riporta Beppe Di Stefano, in collegamento dall’Inghilterra per Sky Sport 24, gli unici due che dovrebbe scendere nuovamente in campo sono Donnarumma e Pellegrini.