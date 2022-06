Inghilterra-Italia, Mancini cambia ancora: a forte rischio il trio dell’Inter

Stasera ci sarà Inghilterra-Italia, terza gara di Nations League. Gli azzurri vogliono difendere il primo posto. Intanto, Mancini cambierà ancora l’11. Questa volta, rischia il terzetto dell’Inter

INTER FUORI − Inghilterra-Italia si avvicina. Stasera a Wolverhampton, gli azzurri andranno a difesa del primo posto del proprio gruppo di Nations League. Mancini, come già ha abituato tutti in queste prime partite, cambierà nuovamente la formazione. Poche le conferme rispetto al match vinto contro l’Ungheria a Cesena, eccetto per Gianluca Mancini e Donnarumma. Fuori il terzetto dell’Inter: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Federico Dimarco. Quest’ultimo, è ancora a caccia del suo esordio dal primo minuto. In attacco, spazio a Cancelleri, Scamacca e Caprari. Mentre in mezzo, dentro Tonali, Locatelli e Pessina.