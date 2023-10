Inghilterra-Italia, Inter insufficiente tranne uno: le pagelle – CdS

Gli azzurri dell’Inter non aiutano Luciano Spalletti. Di seguito il giudizio del Corriere dello Sport sulle prestazioni dei nerazzurri in Inghilterra-Italia.

PAGELLE – La sfida di qualificazione europea andata in scena ieri sera a Wembley lascia un bel po’ d’amaro in bocca agli azzurri. Inghilterra-Italia, terminata con una sconfitta per la squadra di Luciano Spalletti, ha visto come protagonisti in campo, anche se non in positivo, alcuni giocatori dell’Inter. L’edizione odierna del Corriere dello Sport esprime il proprio giudizio sulle prestazioni degli uomini azzurri di Simone Inzaghi. L’unico a raggiungere la sufficienza in pagella è Federico Dimarco, entrato al 18′ del secondo tempo. Alessandro Bastoni, anche lui subentrato dalla panchina insieme al compagno, è quello con la votazione più bassa fra gli interisti: 5. Il difensore italiano non impatta per niente bene in Inghilterra-Italia e ha responsabilità anche sul terzo gol subito. Un punto in più (5,5) per Francesco Acerbi, Davide Frattesi e Nicolò Barella. Le colpe del difensore nerazzurro non sono tanto sul primo gol degli inglesi, quanto sul secondo, dove arriva in ritardo sul tiro di Rashford. Frattesi risulta propositivo in tante occasioni, ma le imprecisioni lo penalizzano. Barella si impegna con i suoi colleghi di reparto, ma non riesce ad incidere come potrebbe.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi