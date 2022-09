Inghilterra-Germania 3-3: secondo tempo ricco di emozioni, c’è anche Gosens!

Inghilterra-Germania di UEFA Nations League termina 3-3. Dopo gli iniziali 45′ privi di particolari emozioni, nel secondo tempo il match si accende e subentra anche Gosens

PARI − Inghilterra-Germania, match di UEFA Nations League apparentemente piatto nel primo tempo, si accende nei secondi 45′ minuti. Il rigore battuto da İlkay Gündoğan al 55′ sblocca la partita, portando in vantaggio la Germania. Al 67′ arriva il raddoppio, con una micidiale conclusione da fuori area di Kai Havertz. I tedeschi sembrano avere in mano il match, ma l’Inghilterra non vuole arrendersi. Luke Shaw, infatti, accorcia le distanze al 71′ e permette agli inglesi di rientrare in partita. Dopo solo pochi minuti, al 75′, arriva il pareggio dell’Inghilterra, ad opera di Mason Mount. Dopo un cheek review, all’83’ l’arbitro concede un rigore all’Inghilterra. Dal dischetto parte Harry Kane, che manda la palla in rete e ribalta il risultato. Ma la doppietta di Kai Havertz all’87’ chiude Inghilterra-Germania, che termina sul risultato definitivo di 3-3. Tanti colpi di scena e sei gol. Tutto questo nel secondo tempo del match, durante il quale subentra anche Robin Gosens (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter entra in campo al 68′ per sostituire David Raum.