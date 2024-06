L’Inghilterra si ferma al… Palo! Con la Danimarca finisce in parità

Finisce 1-1 Danimarca-Inghilterra. Gli inglesi passano in vantaggio, ma si fanno recuperare quasi subito. Palo di Foden nella ripresa.

PARI – A Francoforte va in scena il match tra la Danimarca e l’Inghilterra. Gli inglesi vincendo staccherebbero il pass per gli ottavi di finale e con la certezza anche di arrivare primi. Gli scandinavi, invece, vanno a caccia del primo successo ad Euro 2024, dopo aver pareggiato per 1-1 contro la Slovenia. Al 12’ occasione per Foden, che calcia di sinistro non trovando però la porta. Al 19’ l’Inghilterra passa in vantaggio: fuga di Walker, che va a via a destra, palla in mezzo e Kane in due tempi trova l’1-0. Primo gol nel torneo. La Danimarca però non si spegne e anzi con qualità e determinazione prova a pareggiarla subito. Gol del pari che arriva al 33’: grandissima conclusione dell’ex Lecce Hjulmand e Pickford battuto. Che pareggio! Nella ripresa, match ancora intenso: ci provano prima Saka lato Inghilterra e poi Damsgaard nella Danimarca. L’occasione più importante del secondo tempo è il palo di Foden. Il match finisce dopo 4’ di recupero sul punteggio di 1-1.