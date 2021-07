Inghilterra, un dominio! Poker all’Ucraina e semifinale agli Europei

L’Inghilterra demolisce l’Ucraina e va in semifinale agli Europei, dove sfiderà la Danimarca. Doppietta Kane e 0-4 all’Olimpico.

NO CONTEST – Per l’Inghilterra è una passeggiata: 0-4 all’Ucraina e semifinale. Nella quarta e ultima partita degli Europei allo Stadio Olimpico di Roma i Three Lions ci mettono appena quattro minuti per sbloccarla: gran filtrante di Raheem Sterling, Harry Kane prende il tempo alla difesa avversaria e anticipa il portiere in scivolata per lo 0-1. Poco dopo la mezz’ora Andriy Shevchenko perde Serhiy Kryvtsov per infortunio: mette Viktor Tsygankov e passa dalla difesa a cinque a quella a quattro, provando a cambiare l’inerzia. Ci riesce sino all’intervallo, limitando l’Inghilterra che fin lì aveva fatto quello che voleva. Non basta: dopo cinquantacinque secondi da inizio ripresa punizione di Luke Shaw e a centro area Harry Maguire di testa raddoppia. Al 50’ cross ancora dalla sinistra di Shaw, al secondo assist di serata, e Kane incorna il tris dal limite dell’area piccola. Partita chiusa in cinquanta minuti, per Gareth Southgate c’è la possibilità di far riposare qualche giocatore. Il suo primo cambio, Jordan Henderson, entra al 57’ e al 63’ segna il poker, deviando sul primo palo un corner di Mason Mount. Gli inglesi tornano così a Wembley, dove si giocheranno le Final Four degli Europei. L’Inghilterra sfiderà mercoledì alle 21 la Danimarca, che ha battuto nel pomeriggio 1-2 la Repubblica Ceca (vedi articolo).