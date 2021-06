Inghilterra-Croazia, le formazioni ufficiali: ci sono Brozovic e Perisic

Inghilterra-Croazia si gioca al Wembley Stadium di Londra alle ore 15.00: sfida valevole per la prima giornata del Gruppo C di Euro 2020. In campo anche i due interisti Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.

Dopo Romelu Lukaku e Christian Eriksen, in campo ieri, oggi è arriva l’esordio in Euro 2020 per altri due giocatori dell’Inter convocati con la loro nazionale. Alle 15 scendono in campo a Wembley Inghilterra e Croazia e Marcelo Brozovic e Ivan Perisic saranno regolarmente in campo con la loro nazionale.

INGHILTERRA-CROAZIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Milgs, Trippler; Philips, Rice, Sterling, Mount, Foden; Kane (C)

A disposizione: Henderson, Johnstone, Shaw, Grealish, Henderson, Rashford, Coady, Calvert-Lewin, White, James, Saka, Bellingham.

Commissario tecnico: G. Southgate

Croazia: Livakovic; Gvardiol, Caleta-Car, Vida, Vrsaljko; Kramaric, Brozovic, Modric, Kovacic, Perisic; Rebic

A disposizione: Kalinic, Sluga, Brekalo, Vlasic, Budimir, Pasalic, Skoric, Badelj, Petkovic, Juranovic, Bradaric, Ivanusec

Commissario tecnico: Z. Dalic