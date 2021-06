Infortunio Pellegrini, questa mattina gli accertamenti: pronto Castrovilli

Lorenzo Pellegrini potrebbe non essere a disposizione di Roberto Mancini in vista dell’Europeo. Problemi fisici per il centrocampista della Roma a un giorno dall’inizio della competizione (vedi articolo). La FIGC attende un riscontro dalla UEFA in merito alla richiesta di sostituire il calciatore con Gaetano Castrovilli, chiamato in via cautelativa. Di seguito il comunicato.

INFORTUNIO – Lorenzo Pellegrini, addio Europeo? L’Italia corre ai ripari dopo il problema fisico del calciatore della Roma chiamando Gaetano Castrovilli, escluso inizialmente dai convocati. La FIGC attende riscontro dall’UEFA. Intanto il centrocampista giallorosso questa mattina ha già svolto gli esami strumentali. Di seguito il comunicato: “La Figc ha richiesto alla Uefa la possibilità di sostituire il calciatore Lorenzo Pellegrini che, nel corso dell’allenamento di ieri, ha accusato un infortunio. Sottoposto ad accertamenti diagnostici questa mattina, il calciatore resterà comunque nel gruppo della Nazionale che questa mattina si trasferirà a Roma. In via cautelativa e in attesa di riscontro da Uefa, si aggregherà al gruppo a Roma il centrocampista Gaetano Castrovilli“.