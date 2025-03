Infortunio Dumfries, no all’Olanda! Le condizioni e il recupero – TS

In Atalanta-Inter c’è stato l’infortunio di Denzel Dumfries nel corso del secondo tempo. Pare che il giocatore abbia sentito qualcosa al flessore, ma non è ancora definito il problema. Le ultime da Tuttosport.

INFORTUNIO – L’infortunio di Denzel Dumfries arriva nel momento “giusto”. Giusto perché non ci sono partite dell’Inter e l’esterno è costretto a saltare gli impegni della nazionale. L’Olanda ha deciso di rimandarlo a casa nonostante l’importanza delle gare di UEFA Nations League contro la Spagna. Il giocatore ha dato forfait nella partita tra Atalanta e Inter e non è rimasto in campo nel finale del match. Yann Bisseck lo ha sostituito e Dumfries è tornato in panchina per le dovute medicazioni.

Infortunio Dumfries, i tempi di recupero!

RECUPERO – Dumfries farà gli esami strumentali appena riuscirà a recuperare dal problema muscolare. Previsti nei prossimi giorni i primi controlli, domani l’olandese dovrebbe comunque presentarsi al BPER Training Centre assieme a tutti gli altri infortunati. L’obiettivo dello staff medico per il suo recupero è la prima partita in programma dell’Inter, ossia l’Udinese in campionato a fine mese. C’è fiducia sulla ripresa del calciatore in appena due settimane. Sarà fondamentale avere Dumfries già dalla prima partita sul calendario, il suo ruolo a destra è di primaria importanza.

fonte: Tuttosport – Simone Togna