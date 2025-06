Infortunio Bisseck, la Germania lo sostituisce! Weekend da incubo

L’infortunio di Yann Bisseck non è proprio l’ultimo dei problemi. Il giocatore è costretto a saltare le partite con la Germania ed è proprio la sua nazionale a comunicarlo su X.

INFORTUNIO – Per essere la prima finale europea della sua carriera poteva andare decisamente meglio. La notte di Monaco di Baviera rimarrà impressa nella testa del difensore, che non ha potuto dare il suo minimo contributo alla causa. L’infortunio di Yann Bisseck sembra serio e lo si notava già dalle smorfie di dolore che accusava a tre minuti appena dal suo ingresso in campo. Psg-Inter per il giocatore è durata come uno schiocco di dita. Simone Inzaghi lo ha mandato nel rettangolo di gioco al minuto 53 per Benjamin Pavard, poi al 62′ è stato costretto a sostituirlo. Allungandosi dopo aver perso palla ha messo male la gamba ed ha sentito dolore alla parte posteriore della coscia.

Infortunio Bisseck, il comunicato della Germania

NIENTE NAZIONALE – L’infortunio costringe infine Bisseck a saltare anche gli impegni con la nazionale. La Germania ha in programma la partita decisiva per ottenere la finale di UEFA Nations League e Julian Nagelsmann aveva confermato la convocazione del difensore. Sarebbe stata la sua seconda in assoluto, eppure non ci sarà. La federazione lo ha spiegato su X.

Kader-Update ℹ️ Aurel kann aufgrund muskulärer Beschwerden an der Oberschenkelrückseite nicht anreisen. Gute Besserung, Aurel! 🖤❤️💛 Für ihn wird Thilo Kehrer nachnominiert.#dfbteam 📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/coNXlvigUO — DFB-Team (@DFB_Team) June 1, 2025

Dopo avergli dato un in bocca al lupo per la guarigione la Germania ha comunicato che lo sostituirà con Thilo Kehrer.