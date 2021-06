Il Cile cerca la prima vittoria contro la Bolivia: la scelta di Lasarte su Vidal

Il Cile affronterà la Bolivia nella seconda giornata di Copa America (ore 23.00). Nella Roja titolare intoccabile anche il centrocampista Arturo Vidal.

VERSO LA VITTORIA – Il Cile è alla ricerca della prima vittoria in Copa America, dopo il pareggio con l’Argentina nella giornata inaugurale. I tre punti passeranno con la sfida contro la Bolivia, sconfitta dal Paraguay nella prima partita. Nella gara di oggi sarà titolare Arturo Vidal, leader del centrocampo della Roja. In tema di Inter, sarà invece ovviamente assente Alexis Sanchez, che salterà la prima parte del torneo per un infortunio muscolare (vedi articolo). Ecco le formazioni ufficiali di Cile-Bolivia:

CILE – Bravo; Isla, Medel, Maripan, Mena; Vidal, Pulgar, Aranguiz; Vargas, Brereton, Meneses. All. Lasarte

BOLIVIA – Lampe; Bejarano, Jusino, Quinteros, Fernandez; Arce, Saavedra, Justiniano, Vaca, Chura; Alvarez. All. Farias