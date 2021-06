Hjulmand: «Eriksen guarderà la partita. Noi giocheremo per lui»

Il tecnico della Danimarca Kasper Hjulmand ha parlato durante la consueta conferenza stampa in vista di Danimarca-Belgio. Le parole del CT, riprese da bt.dk, sono state anche a supporto di Christian Eriksen

UNIONE − Così Hjulmand sulla situazione relativa a Christian Eriksen: «Ci circonda da sabato sera. Sia individualmente che personalmente. È stato di grande aiuto per noi. L’ospedale è proprio accanto e Christian può vedere lo stadio da lì. Questa è una situazione speciale per Christian. Sono sicuro che guarderà la partita con la sua maglia».

DANIMARCA PRONTA − Hjulmand ha voluto anche caricare il gruppo: «Un altro passo verso la lotta è stato fatto. I giocatori ed io abbiamo fatto un buon percorso e ci sentiamo meglio. Siamo pronti a dargliene a dare battaglia domani. Certo, stiamo ancora pensando a Christian. Vogliamo giocare per Christian, ma anche per la nostra identità, per chi siamo e per tutta la Danimarca».

Fonte: bt.dk − Daniel Nojsen Fallah