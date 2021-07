Hjulmand (CT Danimarca): «Eriksen fulcro della squadra, giocheremo per lui»

Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha presentato la sfida contro la Repubblica Ceca che si giocherà domani alle 18. In vista del quarto di finale degli Europei, in conferenza stampa, arriva il richiamo a Eriksen e la volontà di proseguire nel torneo per lui.

PENSIERO FISSO – Christian Eriksen fortunatamente ha fatto parlare di sé nelle ultime ore per questioni più tranquille (vedi articolo). Domani la Danimarca proverà a dedicargli l’accesso alle semifinali degli Europei, come fa sapere il commissario tecnico Kasper Hjulmand: «Non puoi pensare di giocare il tuo miglior calcio se hai paura, i giocatori devono essere liberi di testa. Vogliamo che la squadra sia tranquilla e che dimostri il suo meglio. Certamente cercheremo di affrontare la partita con coraggio e la libertà di poterci esprimere, questo anche domani. Eriksen è ancora il fulcro della squadra: giocheremo per lui».

Fonte: TV2