Highlights Canada-Suriname 3-0, nuovi minuti nelle gambe per Buchanan

Canada-Suriname, valida per i quarti di finale della CONCACAF Nations League, è terminata 3-0. Tajon Buchanan è entrato nel secondo tempo, giocando gli ultimi minuti della sfida. Di seguito il video con i gol e gli highlights di Suriname-Canada giocata al SoFi Stadium.

VITTORIA AGEVOLE – Il Canada supera il Suriname con il punteggio di 3-0 nella gara di ritorno dei quarti di finale di CONCAF Nations League. I canadesi mostrano sin da subito di voler chiudere i discorsi dopo la vittoria di misura, per 1-0, ottenuta all’andata. Alle parole seguono i fatti, con la squadra di casa che trova il vantaggio al 23′, grazie al solito Jonathan David. Il calciatore classe 2000 indirizza il pallone alla sinistra della porta difesa da Etienne Vaessen, portando la sua squadra sull’1-0. Al 30′ i canadesi trovano subito il raddoppio grazie a Jacob Shaffelburg, che supera il portiere avversario con un mancino che si insacca al centro della porta da lui difesa. Nuovamente Shaffelburg trova la via del gol, al 67′, con un tiro di sinistro che finisce nell’angolino sinistro della porta avversaria. Spazio anche per il calciatore dell’Inter Tajon Buchanan, entrato al 74′ al posto di Ali Ahmed. Altro spezzone di partita, per lui, dopo quello dell’andata.

CANADA-SURINAME 3-0, IL TABELLINO:

23′ David (C), 30′ Shaffelburg (C), 67′ Shaffelburg (C).