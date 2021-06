Hakimi titolare indiscusso nel Marocco: le scelte del ct contro il Ghana

Tra poco (ore 21.00) ci sarà il fischio d’inizio dell’amichevole tra Marocco e Ghana. Il ct dei Leoni d’Atlante non rinuncia ad Achraf Hakimi.

TRENO A DESTRA – Achraf Hakimi non insostituibile solo nell’Inter, ma anche nella Nazionale del Marocco. E anche nell’amichevole contro il Ghana il ct Vahid Halilhodžić lo schiera titolare. Per il nerazzurro si tratta della presenza numero 34 in Nazionale. Ecco la formazione ufficiale del Marocco: Bounou; Hakimi, El-Yamiq, Aguerd, Saiss; Amrabat, El Amloud, Taarabt; Amallah, El Haddadi, En-Nesyri.