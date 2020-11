Hakimi, sospiro di sollievo? In campo contro la Repubblica Centrafricana

Achraf Hakimi Inter-Pisa

SOLLIEVO – Buone notizie dal campo per Antonio Conte: Achraf Hakimi sta giocando da titolare la gara di qualificazione alla Coppa d’Africa contro la Repubblica Centrafricana, con la maglia del Marocco. L’ex Borussia Dortmund era stato protagonista di un duro scontro di gioco, contro il portiere del medesimo avversario, non più tardi di qualche giorno fa. Hakimi era stato dunque costretto ad abbandondare il campo prematuramente, e a sottoporsi ad esami strumentali. Gli accertamenti non hanno riscontrato problematiche di alcun tipo: Hakimi sta bene e il fatto che sia stato schierato nuovamente dal primo minuto fa ben sperare il tecnico nerazzurro. Il Marocco è al momento in vantaggio sulla Repubblica Centrafricana, grazie ad una rete di Hakim Ziyech.