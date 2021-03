Hakimi, primo posto con giallo. Marocco di misura col Burundi

Il Marocco supera 1-0 il Burundi nell’ultima giornata delle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Hakimi rimane in campo fino al 90′.

SEMPRE IN CAMPO – Il Marocco supera anche il Burundi, e chiude al primo posto il gruppo E per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Sorridono i Leoni dell’Atlante, ma lo stesso non può dirsi per l’Inter. L’esterno Achraf Hakimi non solo parte titolare, ma rimane in campo fino alla fine. E si segnala per l’ammonizione che riceve al 68′ Il numero 2 nerazzurro chiude questo ciclo di qualificazioni con due reti all’attivo. Ora potrà tornare agli ordini di Antonio Conte, per affrontare la parte finale della stagione con l’Inter.