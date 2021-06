Hakimi, prima di due amichevoli col Marocco: OK col Ghana

Hakimi ha giocato novanta minuti nella partita amichevole fra Marocco e Ghana. A Rabat la nazionale del laterale dell’Inter si è imposta con il punteggio di 1-0.

VITTORIA – Achraf Hakimi gioca la prima di due gare amichevoli con il Marocco. Il laterale dell’Inter, oggetto di numerose voci di mercato, è sceso in campo per tutti i novanta minuti nel match contro il Ghana appena concluso a Rabat. Il punteggio finale è 1-0, con gol di una vecchia conoscenza del calcio italiano: il difensore Jawad El Yamiq, ex Genoa e Perugia, a segno al 69′. Hakimi e il Marocco torneranno in campo sabato contro il Burkina Faso, sempre alle 21 a Rabat.