Hakimi, il Marocco si oppone all’Inter: niente sconti sul rientro

Hakimi, purtroppo, non tornerà in anticipo all’Inter ma sarà in Italia soltanto mercoledì. I nerazzurri, come segnala “Al Mountakhab”, hanno chiesto di rimandarlo prima a Milano, visto che il Marocco è già qualificato, ma il commissario tecnico ha detto di no.

NESSUN FAVORE – Niente da fare per l’Inter con Achraf Hakimi. I nerazzurri, così come il Chelsea per Hakim Ziyech, hanno fatto pressioni sullo staff tecnico del Marocco, per evitare ai loro giocatori di dover prendere parte al match di domani contro il Burundi. Si tratta di una partita ininfluente, visto che la qualificazione alla Coppa d’Africa è già diventata aritmetica da venerdì scorso. Tuttavia, il commissario tecnico Vahid Halilhodzic si è opposto alla richiesta di entrambe le squadre, e ha deciso di tenere in gruppo sia Hakimi sia Ziyech.

Fonte: AlMountakhab.com – Amine Majdoubi