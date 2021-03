Hakimi, niente sconti dal Marocco all’Inter: le scelte del ct Halilhodzic

Il Marocco non fa sconti all’Inter. Nonostante siano già qualificati alla prossima Coppa d’Africa, Hakimi è ancora a disposizione del ct Vahid Halilhodzic.

ANCORA TITOLARE – Il Marocco porge un doppio sgarbo all’Inter. Nonostante la qualificazione già ottenuta alla prossima Coppa d’Africa, il ct Vahid Halilhodzic continua a tenersi Achraf Hakimi. E lo schiera titolare anche stasera, nella partita ormai inutile contro il Burundi. Ecco la formazione che manderà in campo l’allenatore bosniaco:

El Kajoui; Hakimi, Saiss, Aguerd, Masina; Barkok, Amallah; Chakla, Taarabt, El Haddadi; En-Nesyri. All. Halilhodzic

📋التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس أمام بوروندي

🚨Team News | Starting XI

🇲🇦Here are our #AtlasLions who will start this match#DimaMaghrib #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/CEuXhE0ld5

