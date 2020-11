Hakimi, il Marocco chiama: ecco quali partite giocherà nella sosta

Hakimi ha ricevuto la convocazione da parte del Marocco per le partite della nazionale durante l’imminente sosta. Il laterale dell’Inter è stato inserito nell’elenco dei giocatori, peraltro con un ruolo “particolare” perché figura fra gli attaccanti.

CONVOCATI – Vahid Halilhodzic, commissario tecnico del Marocco, ha diramato oggi la lista dei convocati per l’ultima sosta per le nazionali del 2020. Purtroppo nessuna sorpresa: c’è Achraf Hakimi. Una particolarità sul laterale dell’Inter: nella lista ufficiale risulta fra gli attaccanti. La selezione africana giocherà nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa due volte contro la Repubblica Centrafricana. Prima venerdì 13 novembre (ore 20) a Casablanca, poi martedì 17 novembre (ore 14) a Douala. Ecco l’elenco completo.

MAROCCO – I CONVOCATI DI HALILHODZIC

Portieri: Yassine Bounou (Siviglia), Monir El Kadjoui (Hatayspor), Hicham El Majhad (Ittihad Tanger);

Difensori: Nayef Aguerd (Rennes), Issam Chebake (Yeni Malatyaspor), Jawad El Yamiq (Valladolid), Zouhair Feddal (Sporting CP), Noussair Mazraoui (Ajax), Hamza Mendyl (Schalke 04), Samy Mmaee (Sint-Truiden), Romain Saiss (Wolverhampton);

Centrocampisti: Selim Amallah (Standard Liegi), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Aymen Barkok (Eintracht Francoforte), Nassim Boujellab (Schalke 04), Fayçal Fajr (Sivasspor), Adel Taarabt (Benfica), Hakim Ziyech (Chelsea);

Attaccanti: Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar), Achraf Bencharki (Zamalek), Youssef El-Arabi (Olympiakos), Youssef En-Nesyri (Siviglia), Achraf Hakimi (Inter), Amine Harit (Schalke 04), Soufiane Rahimi (Raja AC).