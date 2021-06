Hakimi, la scelta del Commissario Tecnico in Marocco-Burkina Faso

Non solo Euro 2020. In Africa, infatti, è tempo di amichevoli. Non fa eccezione il Marocco di Achraf Hakimi, che sarà regolarmente in campo dal primo minuto nella sfida contro il Burkina Faso.

TITOLARE – Niente riposo per Achraf Hakimi, che questa sera sarà regolarmente in campo dal primo minuto nella sfida amichevole Marocco-Burkina Faso. Con la testa, però, da un’altra parte. Ovvero all’amico e compagno di squadra Christian Eriksen che, fortunatamente, dalle ultime notizie sembra essere fuori pericolo (vedi articolo) in seguito al malore accusato in Danimarca-Finlandia.