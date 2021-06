Hakimi fa vincere il Marocco: suo l’unico gol nell’amichevole, fa 90′

Il Marocco vince 1-0 contro il Burkina Faso in amichevole. Di Hakimi l’unico gol nella partita giocata a Rabat, e la dedica è ovviamente per Eriksen (vedi articolo).

A SEGNO – Non solo Romelu Lukaku (vedi articolo), dall’Inter va in gol anche Achraf Hakimi in questa sera segnata dall’apprensione per quanto successo a Christian Eriksen. Il numero 2 nerazzurro decide l’amichevole fra Marocco e Burkina Faso, giocata a Rabat. La sua rete arriva al 51′, e anche in questo caso la dedica è ovvia per il suo compagno di club. Per Hakimi la stagione si conclude qui, visto che era il suo ultimo impegno con la nazionale.