Hakimi convocato dal Marocco per le prossime due sfide: la lista completa

Achraf Hakimi, esterno dell’Inter, è stato convocato dal Marocco per le prossime due partite di qualificazione alla Coppa d’Africa contro Mauritania e Burundi

CONVOCATO – Arriva la convocazione da parte del Marocco per l’esterno dell’Inter, Achraf Hakimi. La Nazionale del laterale nerazzurro giocherà il prossimo 26 marzo contro la Mauritania e contro il Burundi quattro giorni dopo.

اللائحة الكاملة المستدعاة من طرف الناخب الوطني السيد وحيد حاليلوزيش للمبارتين المقبلتين لحساب الجولتين 5 و 6 من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021🇲🇦

🚨Squad Announced

📋Watch the full squad called up for the next two matches as part of African Cup of Nations’ qualifiers🏆 pic.twitter.com/e6OSAKvEgV

— Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) March 18, 2021