Hakimi come Lukaku: gol in Marocco-Burkina Faso, dedica per Eriksen

Hakimi “imita” Lukaku e segna uno splendido gol che non poteva non dedicare a Eriksen. La famiglia Inter continua a dimostrare tutto il suo affetto per il compagno, che nel tardo pomeriggio ha tenuto tutti noi con il fiato sospeso

GOL PER ERIKSEN – La giornata odierna è stata parecchio pesante per il mondo nerazzurro e non solo. La reazione dei giocatori dell’Inter in campo, però, va oltre ogni aspettativa. Dopo Romelu Lukaku in Belgio-Russia (vedi video), anche Achraf Hakimi al 51′ di Marocco-Burkina Faso mette la firma sul tabellino dei marcatori e dedica il gol all’amico Christian Eriksen. L’esterno destro nerazzurro, dopo la splendida punizione-gol, indica i numeri 2 e 4 con le mani: 24, come il numero del centrocampista danese dell’Inter. Un altro splendido gesto di cui andare orgogliosi.