Gravina chiarisce: «Ripescaggio Italia? Noi fuori dal Mondiale! Ricostruiamo credibilità»

Gravina, presidente della FIGC, in questi minuti ha parlato dell’Italia in vista della sfida di questa sera contro la Germania (prima partita di Nations League), ma soprattutto per chiarire alcuni temi importanti come quello del ripescaggio al Mondiale e altro ancora.

QUESTIONE RIPESCAGGIO – Gabriele Gravina chiarisce una volta e per tutte il tema del possibile ripescaggio dell’Italia per il Mondiale: «Da qualche settimana abbiamo lanciato una nuova modalità operativa, abbiamo detto che dobbiamo lavorare insieme per riconquistare credibilità. Non sono totalmente d’accordo sul ripartire da zero. Ho sempre detto che abbiamo lanciato un programma di lavoro di medio-lungo termine, ci stiamo lavorando ma non è semplice. Dobbiamo eliminare tutto ciò che ci rende poco credibili, e tra questi anche il tema del possibile ripescaggio al Mondiale. Questo ci sta rendendo poco credibili. Il calcio ha dei vincitori e degli sconfitti, l’Italia è stata eliminata e dunque non parteciperà al campionato del Mondo. Se dobbiamo lavorare per far si che le norme devono essere cambiate, lo faremo in seguito. Oggi l’Italia è fuori dal Mondiale. Diamolo per acquisito altrimenti continuiamo a dire delle cose che poi mettono tutti nelle condizioni di prenderci in giro. Dobbiamo essere seri».

PRODUZIONE DI GIOCATORI – Gravina parla della possibile produzione di nuovi talenti italiani: «Dobbiamo essere credibili nel nostro lavoro. Non possiamo pensare di avere ragazzi importanti sotto il profilo del talento fino a 18 e 19 anni e poi non dare sfogo al talento per trasformarli in campioni. Non abbiamo ragazzi selezionabili, non siamo credibili quando da un lato pretendiamo la qualificazione e vogliamo centrare un risultato sportivo importante. Poi dall’altra sul nostro tavolo ci arrivano delle richieste ufficiali per rapportare gli extra-comunitari: da due a otto, dieci o addirittura di ‘liberarli’. Diventiamo poco credibili quando, invece di affrontare dei temi di interesse generale per mettere sotto controllo i costi, diventa tema centrale da sette mesi l’indice di liquidita 0,5 del quale mi vergogno. La Germania, per esempio, ha un indice di liquidità pari a 1».