Gosens: «Germania, odiamo perdere! Porto mentalità e passione»

Gosens è intervenuto oggi in conferenza stampa, in vista dell’ultima amichevole della Germania martedì alle 20.45 contro la Colombia. Il laterale dell’Inter si concentra sulla questione nazionale: di seguito le sue dichiarazioni.

IL RAMMARICO – Robin Gosens è subentrato all’intervallo in Polonia-Germania venerdì (vedi articolo), ma i suoi hanno perso 1-0: «Siamo rimasti delusi dal fatto che non siamo stati premiati per una buona partita. L’abbiamo analizzata e abbiamo individuato le situazioni principali: nel secondo tempo abbiamo creato tante occasioni, la fortuna non era dalla nostra parte e siamo andati via a mani vuote».

PROSSIMA PARTITA – Per Gosens martedì ci sarà la Colombia: «Cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, posso dire che stiamo lavorando sodo per rompere gli schemi. Tutti odiamo perdere, ma vediamo progressi. Per la Germania è essenziale battere martedì la Colombia per chiudere la stagione in maniera felice. Il commissario tecnico Hansi Flick aumenta il nostro senso di responsabilità, vogliamo ripagarlo: vogliamo ottenere dei buoni risultati per dargli merito».

L’AVVERSARIO – Gosens otto giorni fa ha sfidato Ilkay Gundogan in Manchester City-Inter, finale di Champions League. Ora è suo compagno con la Germania: «Arriva qui con grande fiducia in se stesso, dopo una grande stagione. Questo ci aiuta molto, è un leader e un giocatore di grande esperienza: può aiutare qualsiasi squadra».

IL MOMENTO – Gosens prosegue: «Potrei compensare la mia mancanza di talento con la mia mentalità e passione (ride, ndr). Se posso avere i tifosi dalla mia parte sono felice, la passione è presente in tutti. Contro la Polonia non abbiamo concesso molto, abbiamo tenuto buone distanze fra le linee e creato molte occasioni nella ripresa. Non mi sembrava un’amichevole, si vedeva che c’era qualcosa in gioco e ho visto un miglioramento rispetto all’altra partita contro l’Ucraina. Con Kai Havertz in attacco abbiamo un giocatore che sa muoversi bene fra le linee. Gli Europei Under-21? Sono sicuro che la nostra nazionale giocherà un grande torneo».

