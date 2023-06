Gosens, brutta sconfitta al ritorno da titolare contro la Colombia

Giornata in chiaroscuro per Robin Gosens con la sua Germania. Il ritorno da titolare dell’Inter non è valso la vittoria per i suoi, che sono caduti in casa contro la Colombia per 2-0.

BOTTA – Succede tutto nel secondo tempo nell’amichevole tra Germania e Colombia. Robin Gosens è tornato tra i titolari per i tedeschi, ma non è arrivato il successo per la nazionale di Hans Flick. Gli ospiti hanno trovato le due reti al 54′ con Luis Diaz su assist dello juventino Juan Cuadrado e poi al minuto 83 su calcio di rigore sempre di Cuadrado. Il giocatore bianconero è stato l’uomo decisivo della serata, che Gosens ricorderà nonostante la sconfitta e l’ammonizione subita al 78′.