Gioia Pinamonti, convocato in Nazionale: ex Inter preferito a uno juventino!

Pinamonti festeggia la convocazione in Nazionale. Il CT Roberto Mancini lo ha convocato proprio in extremis negli ultimi minuti. L’ex Inter scavalca l’attaccante della Juventus, Moise Kean

PREFERITO − Andrea Pinamonti va in Nazionale per i prossimi due impegni dell’Italia contro Albania e Austria. L’attaccante del Sassuolo, ex Inter, si aggiunge alla prima lunga lista del CT Mancini (vedi articolo). Il classe 1999 è stato preferito a Moise Kean, che ieri sera ha segnato una doppietta nel successo della Juventus contro la Lazio. Ottima opportunità dunque per Pinamonti, che in questa stagione ha segnato tre gol in 15 partite, l’ultimo mercoledì scorso contro la Roma in campionato.