Ghalonei confessa: «Taremi avrebbe potuto perdere la stagione!»

Amir Ghalonei, commissario tecnico dell’Iran, ha parlato delle condizioni fisiche di Mehdi Taremi. Come da lui sottolineato, il calciatore dell’Inter ha giocato contro l’Uzbekistan pur non essendo al meglio.

UN RISCHIO – Amir Ghalonei si è espresso nel post-partita di Iran-Uzbekistan, match che ha visto Mehdi Taremi salire in cattedra con una doppietta rivelatasi decisiva per il 2-2 finale. Il commissario tecnico della Nazionale iraniana ha rivelato lo stato in cui l’attaccante dell’Inter ha giocato contro la formazione uzbeka: «Taremi non è in buone condizioni, avrebbe potuto perdere la stagione, ma è rimasto con la squadra e ha giocato per la sua gente».

Ghalonei prosegue su Taremi: prestazione importante per l’Iran

LA SFIDA – Ghalonei ha poi proseguito elogiando il rendimento di Taremi nella sfida pareggiata dall’Iran contro l’Uzbekistan. Di seguito il suo commento: «È stato scelto come miglior giocatore in campo. Sono felice che, nella maggior parte delle partite, venga premiato come miglior calciatore della nostra squadra».