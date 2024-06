Germania-Ungheria 2-0, tutto facile! Pass per gli ottavi di finale

È da poco terminata Germania-Ungheria, seconda gara di giornata a EURO 2024 dopo il pareggio tra la Croazia e l’Albania di Kristjan Asllani. I padroni di casa ottengono un’importante vittoria per 2-0 e chiudono il discorso qualificazione agli ottavi di finale con una gara d’anticipo.

PRIMO TEMPO – La Germania padrona di casa cerca fin da subito di imporre il suo gioco, anche e soprattutto per conquistare una vittoria che – dopo il roboante 5-1 alla Scozia della prima giornata – permetterebbe ai teutonici di volare agli ottavi di finale di EURO 2024 con una partita d’anticipo. E il gol arriva dopo 22 minuti, quando una serie di pasticci della difesa dell’Ungheria porta alla rete di Jamal Musiala, la seconda del suo torneo. Rete convalidata dopo un breve check per un contatto su Willy Orban. I magiari però non stanno a guardare e reagiscono. Prima con una grande parata di Manuel Neuer su punizione di Dominik Szoboszlai, poi trovando il gol sempre dagli sviluppi di un calcio di punizione, ma annullato per posizione di fuorigioco.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa l’Ungheria prova a fare la sua partita. Anche per cercare di tenere vive le speranze di strappare almeno un punto. La Germania però è più in palla e si vede. Minuto 68, azione manovrata sulla sinistra, con Mittelstädt che riceve palla sulla fascia e mette subito in mezzo per Ilkay Gündogan, il quale deve soltanto spingere in rete il 2-0. Nella seconda parte di questa ripresa i magiari ci provano e vanno anche a un passo dal 2-1 all’89’, quando Manuel Neuer esce in maniera incerta e rischia di perdere il pallone, ma è brava la difesa a rimediare. In ogni caso la Germania chiude mantenendo la porta imbattuta e con questa vittoria stacca il pass per gli ottavi di finale di EURO 2024 con un turno di anticipo.

GERMANIA-UNGHERIA 2-0

Musiala al 22′, Gündogan al 68′