Germania-Olanda, finisce male per Dumfries e de Vrij. Sconfitta

L’Olanda perde contro la Germania con il risultato di 1-0. La squadra di Ronald Koeman chiude senza vittorie la sosta nazionali, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij in campo.

TITOLARI – L’Olanda perde con la Germania per 1-0. Altra serata storta per Ronald Koeman e i suoi, che escono da queste due partite senza nemmeno una vittoria. Il pari con l’Ungheria è stato deludente, altrettanto deludente la prestazione odierna in UEFA Nations League. Appena due tiri in porta in novanta minuti di gioco, dodici conclusioni subite ed il gol decisivo al minuto 63 di Jamie Leweling, calciatore dello Stoccarda all’esordio in nazionale. Stefan de Vrij e Denzel Dumfries hanno giocato entrambi dal primo minuto e non sono stati neanche sostituiti.