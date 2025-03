Germania-Italia, Spalletti con 3-4 cambi: 3/3 dell’Inter? Le novità – CdS

Domani Germania-Italia, sfida di ritorno dei quarti di finale di Nations League. La Nazionale dovrà ribaltare l’1-2 subito al Meazza e Spalletti proverà a farlo con dei cambi. All-in Inter probabile.

PROGRAMMA – Vigilia di Germania-Italia, sfida in programma domani sera al Westfalenstadion di Dortmund. Bisogna ribaltare l’1-2 subito a San Siro. Oggi terminerà il ritiro ad Appiano Gentile, quartier generale dell’Inter. Alle 11 l’ultimo allenamento, poi pranzo e nel pomeriggio si volerà alla volta della Germania. Dopo le 19 ci sarà la conferenza stampa del CT Spalletti. A proposito di Spalletti, il commissario tecnico cambierà qualcosina rispetto all’undici che ha perso in casa giovedì. E lo dovrà fare anche perché ci sono stati nel frattempo un paio di infortuni. In primis quello di Riccardo Calafiori, che sarà sostituito da Alessandro Buongiorno. E poi quello di Andrea Cambiaso, che comunque non era sceso in campo a San Siro.

La probabile formazione di Germania-Italia con dei cambi

ULTIME – Con l’ingresso di Buongiorno, Alessandro Bastoni ritornerà nel suo naturale ruolo di braccetto mancino per Germania-Italia. L’interista dà sicuramente il meglio di sé in quella posizione e oltre a lui davanti a Donnarumma, ci saranno appunto Buongiorno e l’altro difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Poi novità in mezzo al campo, si dovrebbe passare, scrive il Corriere dello Sport, dal 3-5-1-1 al 3-4-2-1 con Zaccagni e Davide Frattesi sulla trequarti. Al centro Nicolò Barella con Sandro Tonali. Quindi, la quota di giocatori dell’Inter passa da due a tre. Tutti in campo quelli convocati. Sulle corsie spazio ancora a Politano a destra e Udogie a sinistra. Nel ruolo di prima punta dovrebbe agire Kean. La probabile formazione di Germania-Italia:

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Tonali, Udogie; Frattesi, Zaccagni; Kean.