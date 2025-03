Germania-Italia, quanti dell’Inter in campo? Probabile formazione

Germania-Italia, stasera il ritorno dei quarti di finale di Nations League. Si riparte dall’1-2 di San Siro. La probabile formazione del Westfalenstadion. La scelta sui giocatori dell’Inter.

ULTIME – Manca poco a Germania-Italia, partita valevole per il ritorno dei quarti di finale di Nations League. Gli azzurri dovranno ribaltare l’1-2 rimediato a San Siro. Luciano Spalletti, che ieri ha parlato in conferenza stampa parlando anche di Alessandro Bastoni, cambierà qualcosina rispetto all’undici sceso in campo dal primo minuto giovedì sera. Dovrebbero essere lanciati come titolari Alessandro Buongiorno del Napoli, Federico Gatti della Juventus (il quale troverà un nuovo allenatore a Torino dopo questo impegno), Samuele Ricci e Daniel Maldini. L’atalantino accompagnerà Moise Kean. Per quanto riguarda i giocatori dell’Inter: due su tre in campo dal primo minuto. La probabile formazione di Dortmund.

La probabile formazione per Germania-Italia: 4 cambi

NOVITÀ – Cambia pertanto la difesa rispetto alla partita di andata, con il solo Alessandro Bastoni in campo ancora dal 1′. Ma l’interista, a meno di sorprese, dovrebbe cambiare posizione ritornando nella sua posizione ideale da braccetto mancino. Giovanni Di Lorenzo, riferisce Sport Mediaset, avanzerà nel ruolo di esterno destro con Politano dalla panchina. In mezzo al campo, Nicolò Barella insieme a Ricci e Tonali, mentre a sinistra ancora Udogie. In avanti, Maldini sulla trequarti e Kean prima punta. Davide Frattesi ancora dalla panchina. La probabile formazione di Germania-Italia:

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean.