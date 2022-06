Germania-Italia, Mancini rilancia due dell’Inter dal 1′: la probabile formazione

L’Italia si prepara per l’ultima partita di Nations League in programma oggi, alle 20:45, a Monchengladbach. Roberto Mancini per la partita che di fatto chiude la stagione, è pronto a rilanciare due dell’Inter da titolare. Ecco la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

PROBABILE FORMAZIONE – L’Italia oggi torna in campo per l’ultima partita di Nations League per quanto riguarda questa stagione calcistica 2021-2022. Gli azzurri vogliono confermare il primo posto in classifica del Gruppo 3 Lega A della competizione Nazionale e oggi saranno impegnati a Monchengladbach contro la Germania alle 20:45. Altri cambi in vista per quanto riguarda la formazione di Roberto Mancini, che torna a schierare Alessandro Bastoni in difesa e Nicolò Barella a centrocampo.

Di seguito la probabile formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Gnonto.

